Terminplanung der Ehemaligen Sixt-von-Armin-Kaserne für 2020

Neben den monatlichen Stammtischen jeweils zum erstenSonntag stehen hierbei u.a. der Neujahrsempfang am 5.Januar 2020, die Jahreshauptversammlung am 8. März 2020und das Gästeschießen am 25. April 2020 im Vordergrund.Weitere Veranstaltungshöhepunkte im nächsten Jahr sind dieBusfahrt am 27. Juni nach Frankfurt mit Mainschifffahrt, das Oktoberfest am 11.10. und abschließend der Adventkaffee am 29. November.Ein Jahrespräsent für die Mitglieder wird es auch im nächsten Jahr wieder geben.Ein Rückblick auf den gelungenen Jahresausflug zum Biggesee beendete diegut besuchte Veranstaltung der Ehemaligen.