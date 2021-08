Verwandter von Verkehrssünder bedrohte Angehörige des Freiwilligen Polizeidienstes

Zur Vorgeschichte:Am Nachmittag des 07.10.2020, kurz nach 16 Uhr, kam es zu einemVerkehrsunfall, ebenfalls in der Hailerer Straße (Wir berichteten.).Ein Fahrer verlor wegen nicht angepasster Geschwindigkeitund nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Audi A5 Sportback und kam von der Straße ab. Der Wagen landete schließlich aufeiner Betonbegrenzung vor der Parkplatzzufahrt. Der Sachschadenbetrug ca. 50.000 Euro. Der Fahrer begann Unfallflucht.Bisher liegt der Vorgang noch bei der Polizei.In diesem Sommer nun wurde der Fahrer eines Kraftfahrzeuges vomFPolD, in der Hailerer Straße, wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeitangesprochen und angezeigt. Der Fahrzeuglenker verweigerte die Angabenzu seiner Person und die Herausgabe der Kfz-Papiere sowie des Führerscheinsund des Personalausweises.Er baute sich vor den beiden Angehörigen des Freiwilligen Polizeidienstes aufund fragte sie, was sie beide für eine Zeugenaussage über seinen Verwandtenund den Unfall vom Herbst letzten Jahres abgaben.Er drohte den beiden Freiwilligen Polizeihelfern mit den Worten, "Ihre beidenNamen kennen wir!" und verschwand danach mit seinem Fahrzeug.Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht für den in Gelnhausentätigen Freiwilligen Polizeidienst, seit Beginn dieses Sommers hatder Dienst einen zusätzlichen Angehörigen.