Neuanfang beim Gemeindevollzugsdienst Benningen/Neckar

Die Zeit ohne Kontrolle des ruhenden Straßenverkehrs in derGemeinde am Neckar geht nach drei Monaten zu Ende.Nachdem der letzte Gemeindevollzugsbedienstete in einer anderenKommune einen neuen Arbeitsplatz fand, wurden im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung zwei neue Angestellte für denGemeindlichen Vollzugsdienst eingestellt. Ein Mitarbeiter nahmdie Arbeit im August auf, der zweite neue Kollege beginnt imSeptember seinen Dienst im Rathaus.Das Hauptaugenmerk der neu eingestellten Mitarbeiter liegtin der Überwachung der Straßenverkehrsordnung mit denörtlichen Schwerpunkten des Geländes um den S-Bahnhof,des Freihaltens von Gehwegen durch Kraftfahrzeuge,der Einhaltung des Parkens in den dafür gekennzeichnetenFlächen und das Vorhandensein von Parkscheiben in Kraftfahrzeugenauf eigens dafür ausgeschilderten Parkplätzen.Dazu zählen auch die Überwachung der Einhaltung derGemeindepolizeiverordnung und die Kontrolle von Sondernutzungender öffentlichen Gemeindeflächen.