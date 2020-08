Auf Streife mit den Freiwilligen in Gelnhausen

Seit 2015 besteht in der Barbarossastadt Gelnhausen im Landkreis Main-Kinzigder Freiwillige Polizeidienst. https://innen.hessen.de/pressearchiv/pressemitteil... )Ausgangspunkt der Streifengänge ist die "Wache" am Gelnhäuser Bahnhof.Von hier aus beginnen und enden die Fußstreifen durch den Ort.Gelnhausen bildet mit Linsengericht einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk.Ein Brennpunkt in diesem Bezirk ist das Umfeld des Bahnhofssowohl auf Gelnhäuser, als auch auf Linsengerichter Seite.Durch Präsenz zeigen und Bürgernähe soll dasSicherheitsgefühl auf den Straßen erhöht werden. Hierzu werdendie angehenden Polizeihelfer eingangs in rund 50 Unterrichtsstundengeschult.Der Dienst wird nachmittags bis zum Einbruch derDunkelheit durchgeführt. In Bürgersprächen vor Ort erfahren dieFreiwilligen Polizeihelfer oft, wo den Bürgern der Schuh drückt.Bald wird das Personal der Polizeihelfer weiter aufgestockt.Die Ausstattung mit Uniformbekleidung, Schuhen, Pfeffersprayetc. erfolgt seitens der Polizeistation Gelnhausen.Bei Veranstaltungen im Ort wie z.B. dem Barbarossamarkt, Kinzigtal total, dem Schelmenmarkt, dem Weihnachtsmarkt sind die Polizeihelfer ebenfalls präsent.