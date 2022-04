Russische Megayacht LUNA

gehört dem Oligarchen RomanAbramowitsch seid 2014 neuer Eigner Farkhad Akhmedov.Die 115 Meter lange Yacht gehört zur Eisklasse, es werden eine Segelyachtmehrere Hubschrauber mitgeführt. Dazu mehrere Tender und ein U-Boot.Um das wohl der 18 Gäste an Bord sorgen sich eine 50köpfige Crew.Die Yacht liegt in Hamburg im Trockendock beim Blohm-Vossund ist beschlagnahmt.Die Russische Superyachtmit 143 Meter länge desOligarchen Melnitschenko liegt in Triest und ist fest gesetzt.Fotos der Segelyachtaus Kiel vor der Auslieferung in 2016.