Sind Klimaanlagen wirklich Anlagen die das Klima verbessern?

Aber es kommt wie so oft immer auf den Standpunkt an.Im Innerraum eines PKW ist es im Sommer z.B. angenehm wenn man eine Klimaanlage hat.Die Wärme des Innenraumes wird ganz einfach nach außen transportiert.Na gut, dabei verbraucht das Auto auf 100 Kilometer einen Liter Kraftstoff mehr, aber es ist ja für einen guten Zweck.Aber wenn das alle 40.000.000 Autofahrer im Sommer machen, ist das dann immer noch so gut?Ich plädiere dafür das alle 39.999.999 Autofahrer ihre Klimaanlage im Sommer nicht anmachen, denn so kann man ja bestimmt einer Klimakatastrophe entgehen, und meine Klimaanlage fällt dann dabei gar nicht mehr ins Gewicht!