Wie viel Energie verbraucht die Energiewende und wie viel kostet das Ganze?

Alleine die Netzbetreiber rechnen mit zusätzlichen Kosten von über 100 Milliarden Euro.Unser Stromleitungsnetz von 340.000 Kilometer muss erst einmal fit gemacht werden um den Strom von den Windparks im Norden in den Süden zu transportieren.Mehrere tausend Kilometer Stromtrassen müssen noch gebaut werden, und das teilweise gegen Bürgerinitiativen die dieses verhindern wollen.Für eine Erdverlegung muss auf mehrere tausend Kilometer der Boden aufgerissen werden. Hier geht es teilweise durch Wälder und Naturschutzgebiete.Die Baufahrzeuge werden dabei ein Großteil der Natur ruinieren, und das alles im Sinne des Umweltschutzes.Wir brauen tonnenweise Stahl für die Masten, Aluminium für die Leitungen und jede Menge an Beton.Da kommt schon einiges zusammen.Um eine Tonne Stahl herzustellen benötigt man 5.600 Kilowattstunden. Das ist genau so viel wie der Gesamtjahresverbrauch von zwei Familien!Bereits ein Strommast wiegt schon viele Tonnen, und wir brauchen tausende von Strommasten.Dann kommen noch der Energieverbrauch für das Verzinken, der Transport und die Montage dazu.Für die Stromleitungen wird Aluminium verwendet. Hier werden viele tausend Kilometer Aluminiumleitungen benötigt.Die Herstellung von Aluminium verbraucht sehr viel Energie.So braucht man zur Herstellung einer Tonne Primäraluminium 15.000 kWh!Jetzt kann man die Strommasten nicht einfach in den Boden stecken, sondern man muss sie einbetonieren.Hierfür benötigt man Zement in riesigen Mengen. Na ja, werden einige sagen, Zement ist bestimmt nicht so teuer.Aber wissen sie wie viel Energie benötigt um eine Tonne Zement herzustellen?Es sind ca. 4000 MJ.Jetzt fahren die viele hundert Baufahrzeuge noch nicht mit Wasser, so wie es die GRÜNEN gerne hätten, sondern sie verbrauchen noch Diesel.Auch die Arbeitskräfte werden nicht alle mit dem Fahrrad zur Baustelle kommen und ihren PKW benutzen.Es ist noch gar nicht abzuschätzen wie viel Energie wir benötigen, bevor wir eine Energiewende vornehmen können und woher wir die Energie nehmen sollen.Da bieten sich die belgischen und französischen Kernkraftwerke, und die polnischen Kohlekraftwerke an.