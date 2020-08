Was soll denn das Ganze mit dem Nasen-/Mundschutz?

Ich denke hier z.B. an die Maskenpflicht in Bus und Bahn.Ist die Maskenpflicht nur eine gezielt gesteuerte Hysterie der Bevölkerung, oder ist sie eine sinnvolle Maßnahme zum Schutz der Mitbürger?Besonders in den Schulbussen, wo die Kinder so zusammengepfercht sind wie Schweine auf dem Transport zum Schlachthof, sieht man doch auch kein Risiko.