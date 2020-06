Neuwagenkauf mit Prämie oder handeln nach der Vernunft?

Zwar ist das eigene Auto bereits in die Tage gekommen, aber der Kauf eines Neufahrzeuges ist trotzdem nicht so leicht.Die Bundesregierung will ja der von Armut bedrohten Autoindustrie helfen, und zahlt deshalb jedem Neuwagenkäufer eine Prämie um den Anreiz zur Unvernunft zu wecken.Jetzt wo das Geld in den Familien so langsam knapp wird ist ein Neuwagenkauf keine leichte Entscheidung.