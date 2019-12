Mutwillige Zerstörung von Naturschutzgebieten

Windräder werden gebaut um den Kohlendioxidgehalt in unsere Atmosphäre zu begrenzen.Gleichzeitig werden dafür ganze Wälder, Biotope und Naturschutzgebiete zerstört.Sie wandeln durch die Photosynthese das Kohlendioxid der Atmosphäre in Glucose und Sauerstoff um.Wir beklagen zwar das Anlegen von Steingärten, was in manchen Städten bereits verboten ist, aber tolerieren die großräumige Zerstörung von Naturflächen.Meines Wissen hat noch kein Wissenschaftler diesen Wahnsinn einmal bilanziert.