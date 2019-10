Kohlendioxid Reduzierung leicht gemacht ?

Es gibt bereits viele Gesetze und Verordnungen zu diesem Thema, aber so richtig gebracht hat es nichts!Ich glaube wir müssen mal ein wenig in die Psychologie gehen und uns überlegen was die Motivatoren sind welche beim Bürger den Willen erzeugen En,ergie einzusparen. Einer der dominantesten Motivatoren ist das Geld!Aber was ist mit dem Faktor Vernunft- kann das auch ein Motivator sein?Hierzu ein paar Fakten:Ein Großteil unseres elektrischen Stromes wurde bisher in Kohlekraftwerken erzeugt.Der Wirkungsgrad diese Anlagen liegt bei etwa 45 Prozent. Der Energiegehalt der Kohle wird also auch durch den Einsatz der vor- und nachgeschalteten Prozesse nur zu 45 Prozent genutzt. Der Rest geht als Wärme und schädlicher Emissionen verloren.In einem modernen Kohlekraftwerk werden stündlich ca. 100 Tonnen Kohlestaub, welche mit Verbrennungsluft vermischt werden verbrannt. Mit der erzeugten Wärme wird ein Dampferzeuger betrieben, welcher Heißdampf mit einer Temperatur von ca.600 Grad Celsius und einem Druck von 300 bar erzeugt.Dieser Dampf treibt dann einen Generator an, der Strom erzeugt. Weil die erzeugte Spannung (Volt) zu niedrig ist um in das öffentliche Netz eingespeist zu werden schließt sich ein Transformator an, welche dann die notwendige Hochspannung erzeugt.Bei der Erzeugung einer Kilowattstunde (KWh) entstehen in Braunkohlekraftwerken ca. 1100g, und in Steinkohlekraftwerken ca. 900g Kohlendioxid.Das bedeutet das mit der Einsparung jedes Kilowatts auch eine Verringerung unserer Atmosphäre mit Kohlendioxid verbunden ist!