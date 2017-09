Frauen in der Politik

Nicht nur in der Regierung, sondern auch in den Landesparlamenten haben Frauen oft das Sagen. Allgemein wird behauptet, dass Frauen Ihre Entscheidungen zu 80 Prozent emotional, und nur zu 20 Prozent rational treffen. Ist es das was wir in der Politik wirklich dringend benötigen?Hier einmal ein paar Namen von „großen“ Politikerinnen:- Katrin Göring-Eckardt- Katja Kipping- Julia Klöckner- Renate Künast- Ursula von der Leyen- Andrea Nahles- Manuela Schwesig- Sahra Wagenknecht- Angela MerkelIch möchte ja nicht einen Streit vom Zaune brechen, aber was würde denn eigentlich passieren wenn wieder einmal ein Mann die Regierungsgeschäfte führen würde?Würde es uns denn dann wirklich schlechter gehen und wir hätten nur mit Hahnenkämpfen zu rechnen?