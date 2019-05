EUROPAWAHL 2019

Beispiel:Diewerben mit:Was soll das denn heißen?Zum Bauen braucht man eine Bauanleitung, denn sonst kommt oft was Kurioses heraus. Ich erinnere mich noch an meine Türme, die ich in der Kindheit gebaut habe.Die meisten davon sind umgefallen.Vielleicht kann man es reparieren, aber gleich neu bauen?Ich schaue nur zwei grinsenden Gesichtern auf den Wahlplakaten in die Augen.Na ja, eine Hundehütte kriegen die bestimmt schon hin, aber ein ganzes Europa?