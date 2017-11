Die Sondierungsgespräche sind gescheitert !!

Die CSU will auch weiterhin den Zuzug von Flüchtlingen begrenzen, und hier besonders den Familienzuzug von Migranten, die in Deutschland nur einen subsidiären Schutz besitzen.Die GRÜNEN hingegen möchten auch weiterhin allen Migranten ermöglichen ihre Familie nach Deutschland zu holen.Herr Trittin von den GRÜNE möchte aber auch in der Zukunft die „Tür nach Afrika „offen halten.Da die Positionen, gerade bei der Flüchtlingsfrage so weit auseinanderliegen, hat die FDP die Konsequenzen gezogen und die Sondierungsgespräche verlassen.Wie soll es nun weitergehen- sind Neuwahlen die Lösung?