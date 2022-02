Stadtführung "Gruseliges Hattingen" am 5. März

Hattingen : Altstadt |

Hattingia Mystica: In dämmrigen Gassen, auf verlassenen Friedhöfen und in düsteren Winkeln lauert das Spukhafte an jeder Ecke. Bei der 60-minütigen HATTINGEN ZU FUSS-Stadtführung "Gruseliges Hattingen" am Samstag, 5. März 2022, stehen um 19.30 Uhr Mystik und Missetaten aus Hattingens dunkler Vergangenheit im Vordergrund, unterhaltsam aufbereitet für Jung und Alt. Stadtführer Lars Friedrich führt im mittelalterlichen Mönchshabit durch das unheimliche Hattingen und zeigt das schaurige und geheimnisvolle Gesicht der Altstadt, Wissenswertes zur Stadtgeschichte inklusive.



Teilnahmevoraussetzung: 2G.



Kosten: 10 Euro.



Anmeldung: kontakt@hattingenzufuss.de