Fördert die Überlastung der Eltern den Kindesmissbrauch?

Früher hatten die Mütter neben der Kindererziehung noch den gesamten Haushalt zu erledigen.Da gab es noch keine Waschvollautomaten, Wäschetrockner oder Geschirrspüler.Heutzutage sind in den meisten Haushalten all diese Hilfsmittel vorhanden, und trotz sind die Eltern mit ihren Kindern total überfordert.Wenn mal die KITA schließt, oder die Schulen zumachen müssen, weil ein Virus alles durcheinander bringt, geraten moderne Familien sofort in Panik!Reiche Familien besorgen sich ein billiges Kindermädchen aus Polen oder aus anderen osteuropäischen Ländern.Für ärmere Familien bleibt meist nur der Fernseher oder die Playstation um die Kinder ruhig zu stellen.In der letzten Zeit hört man auch oft vom sexuellen Missbrauch von Kindern.Auch finden diese Verbrechen oft in der eigenen Familie statt.