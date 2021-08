Damals in Döhren: Wahlkampf im T-Shirt

Um noch einmal die Wähler zu mobilisieren dachten sich einige SPD-Mitglieder aus dem Ortsverein Döhren-Wülfel eine besondere Aktion aus. Stellten sich im Stadtteil in roten T-Shirts nebeneinander auf. Nichts Besonderes? Nun ja, die roten Hemden waren jeweils mit einem Buchstaben bedruckt. Nebeneinandergestellt ergab sich der Name „Jagau“.Der Einsatz sollte sich lohnen. Jagau wurde tatsächlich zum Präsidenten der Region Hannover gewählt.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.