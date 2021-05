Gänsefamilie am Maschsee

Leider hatte ich keinen Fotoapparat mitgenommen, so musste ich mir kurzerhand das Smartphone meiner Frau ausleihen. Denn ein paar Bilder wollte ich von den Vögeln nun doch mit nach Hause nehmen. An sich sind Aufnahmen mit dem Handy ja nicht so mein Ding. Aber wie lautet ein altes Fotografensprichwort: "Die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat."