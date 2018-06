Die Madonna - Eine Ode an die kraftvolle Frau, eine moderne Maria.

Die beteiligten Künstler verwendeten traditionelle Madonnenfigur als Inspiration für ihre eigene künstlerische Vision. Das vielleicht häufigsten Thema der Kunstgeschichte: die starke und schöne junge Frau. Der Titel stammt von einem Liedtext der Beatles von 1968 (Die Frau mit eintausend Namen). Eine starke, alleinstehende Frau versucht in ihrer Familie über die Runden zu kommen. Es ist ein Text, der noch 50 Jahre später immer noch aktuell ist. Post-Art, Mail Art, existiert seit mehr als 50 Jahren. Es gibt eine große globales Netzwerk Entstehung von Künstlern in der jeweils anderen Projekten beteiligt und in Worten und Bildern kommunizieren, ohne sich persönlich zu kennen.Diesem Ausstellungs-Aufruf folgend, entwickelten sich auch meine Ideen zur Bildgestaltung. Das „Museum of Instant Images“ mit dem Kunst- und Kulturvermittler Mii Colori hat für 2018 erneut zu einer besonderen und großen Ausstellung in das Jheronimus Bosch Art Center geladen. Bereits heute vor 2 Jahren war Lars Schumacher mit einer Arbeit im holländischen Den Bosch vertreten und hat so einen besonderen Zugang zum Bilderkosmos von Hieronymus Bosch gewonnen. Für die 2018 entsandte Arbeit ließ er das Gesamtwerk von Hieronymus Bosch auf mich wirken und entdeckte das Bild „Anbetung der Könige“ dass zwischen 1508 – 1515 in der Werkstatt in Den Bosch aus Öl, Tempera und Gold entstand und heute im New Yorker Metropolitan Museum of Art zu sehen ist. Einen Ausschnitt aus diesem Bild ist in Siebdruck Haptik auf eine Holzpostkarte gedruckt (übertragen) und über den Postweg versandt worden.Die Ausstellung ist noch bis zum 06. Januar 2019 zu sehen.