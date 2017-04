Stammtisch des VEN

Der erste Stammtisch in diesem Jahr stand unter dem Zeichen der Flüchtlingsdebatte.

Schon 2014 wurde die, durch den Syrien-Krieg ausgelöste, Flüchtlingswelle den "größten humanitären Notfall unserer Zeit" genannt.Aus diesem Grund hat Marion Rolle vom VEN zu einem besonderen Diskussionsabend geladen.Das Gründungsmitglied der ‚ Citizen Diplomats for Syria ‘ Haytham Hmeidan (38) hat ein besonderes Anliegen: er möchte seine Landsleute dazu bewegen selbst am Aufbau der zerstörten Heimat zu arbeiten. Haytham erklärte, dass es für die Flüchtlinge nur eine Zukunft geben kann, wenn sie aktiv an Veränderungen teilhaben. Dafür bringt er andere Flüchtlinge aus dem arabischen Raum in ein von ihm entwickeltes duales Ausbildungsprogramm, das einen Kontakt zu deutschen Auszubildenden ermöglicht und fördert. Sie Flüchtlinge sollen so, nicht nur einen Beruf erlernen, sondern auch auf eine Zukunft in ihrem Heimatland vorbereitet werden.Veränderungen in Syrien und der Wiederaufbau eines zerstörten Landes, ist nur mit Bildung möglich. Die Organisierung von ökonomisch und politischen Veränderungen, ist über tausende Kilometer hinweg keine leichte Aufgabe, erstrecht nicht mit einem Machthaber, wie Assad an der Spitze und der ständigen zusätzlichen Bedrohung durch den IS (Islamischer Staat). Ohne Unterstützung aus dem Ausland wird es eine politische und wirtschaftliche Wende in Syrien kaum geben können.Die Flüchtlinge selbst, die Syrer, die in unserer Mitte Schutz vor Verfolgung und Bomben gefunden haben, müssen aus sich heraus diese friedliche Entwicklung nach Beendigung des Konflikts in das zerstörte Land tragen und gestalten. Ein Aufbau, ähnlich wie er nach dem zweiten Weltkrieg Deutschland durch die Regie der Alliierten erfuhr.Eine wesentliche Rolle könnten NGOs (Nichtregierungsorganisationen) spielen, in denen sich Exil-Syrer organisieren, wie beispielsweise die Citizen Diplomats for Syria mit Sitz in Hannover. Sie können schon jetzt zu einer Kapazitätsbindung für den Wiederaufbau und der Transformation beitragen. Alle Kräfte sollen gebündelt ganz konkret dafür sorgen, das Elend in Syrien zu beenden und zu einer funktionierenden Rechtsstaatlichkeit in einer demokratisch orientierten Zivilgesellschaft aufzubauen. Es sollen die Exil-Syrer selbst für diesen Prozess sorgen und daran aktiv mitarbeiten – für eine gesicherte Zukunft in ihrem Land.Noch immer sind diejenigen, die in ihrer Heimat ausharren, - zusätzlich zu dem unmittelbaren Leid des Krieges - existenzieller wirtschaftlicher Not ausgesetzt. Ressourcen werden fast ausschließlich für Militärische Zwecke genutzt, das Bruttosozialprodukt ist um 40% gesunken. Die Wirtschaft ist am Boden. Kinder können schon seit Jahren kaum noch eine Schule besuchen - das Bildungsniveau sinkt und birgt neue Gefahren.Haytham Hmeidan möchte aktiv für das alles einstehen und kämpfen, Ehrenamtlich. Er wirbt für die kommende Generation um Frieden, Bildung und einem politischen Umdenken hin zu Demokratie und Gleichberechtigung nach hiesigem Muster. Das ist der Grundgedanke.Und mit dem Hintergrund des furchtbaren Giftgasangriffs auf die Zivilbevölkerung, erhält das Thema neues Futter und ist ungeahnter Sprengstoff für den Weltfrieden.Es ist die größte Zerstörung seit dem zweiten Weltkrieg und muss beendet werden.Weitere Informationen zum Thema unter: Link anklickenIn div. Sprachen (Syrisch, Deutsch, English) gibt es ein Video … wer hier mal hineinsehen und –hören möchte: Link anklickenMein besonderer Dank geht an Marion Rolle ( VEN ), Nora Ragab (UNU-MERIT, Maastricht) und Haytham Hmeidan.… von der Teilnehmerin und VEN-Mitglied Francis Bee (Textauszüge und Bildmaterial zusammengetragen mit Erlaubnis von Haytham Hmeidan)