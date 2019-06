Ergebnisse: Stadtradeln 2019 Region Hannover ...

LiebeSTADTRADLERINNENund liebe STADTRADLER,nun ist es soweit, die offiziellen Ergebnisse des STADTRADELNs 2019 in der Region Hannover stehen seit dieser Woche fest:9.343 Radelnde, davon 148 Mitglieder des Kommunalparlaments, legten insgesamt 1.852.743 km mit dem Fahrrad zurück und vermieden dabei 263.089 kg CO2 (Berechnung basiert auf 142 g CO2 pro Personen-km).Nochmal herzlichen Dank für drei tolle Wochen gemeinsamen Radelns und jeden einzelnen eingetragenen Kilometer – von der kurzen Fahrt zum Einkauf oder Kindergarten bis zu den beeindruckenden Zahlen von manchen Alltagsradelnden, Fahrradurlaubenden oder Radsportlerinnen und –sportlern, sowie an diejenigen, die alles Mögliche auf die Beine gestellt haben, um möglichst viele Menschen aufs Rad zu bekommen – zusammen haben wir wieder ein tolles Ergebnis erlangt!Bundesweit ist mittlerweile leider Berlin (und die außer Konkurrenz teilnehmende Metropole Ruhr) an uns vorbeigezogen– das ist doch ein Anreiz für 2020 wieder nachzulegen! Und für 2019 gilt es Daumendrücken, dass wir den 2. Platz halten! Das endgültige Bundesergebnis wird im Herbst feststehen und auf der Bundessiegerehrung am 18.11.2019 in Hannover verkündet.Den Titel der fahrradaktivsten Kommune mit den meisten Radkilometern pro EinwohnerIn hat sich nach spannenden Kopf an Kopf Rennen mit Hemmingen die langjährige Gewinnerin Wennigsen zurückerobert! Herzlichen Glückwunsch!1.Wennigsen- 5,76 km / EinwohnerIn2.Hemmingen- 5,59 km / EinwohnerIn3.Garbsen,5,09 km / EinwohnerInX.Langenhagen- 0,56 km / EinwohnerInAuch bei der fahrradaktivsten Kommune mit den meisten Radkilometern gab es Bewegung, hier können wir der Landeshauptstadt Hannover gratulieren, die in diesem Jahr noch einige Kilometer draufgelegt hat und nach 2018 wieder an Garbsen vorbeigezogen ist.1.Hannover- 590.592 km2.Garbsen- 320.826 km3.Hemmingen- 106.123 kmX.Langenhagen- 30.036 kmDen Titel des fahrradaktivsten Kommunalparlaments hat sich Wunstorf von Garbsen zurückgeholt, Gratulation auch dazu!1.Wunstorf- 77,5 Parlamentarier-km- 21 von 40 ParlamentarierInnen,- 5.905 km2.Garbsen- 69,2 Parlamentarier-km- 25 von 42 ParlamentarierInnen- 4.881 km3.Hemmingen- 32,1 Parlamentarier-km- 10 von 27 ParlamentarierInnen- 2.338 kmX.Langenhagen- 6 von 43 ParlamentarierInnenDen Titel des fahrradaktivsten Teams mit den meisten Kilometer absolut konnte das Johannes Kepler Gymnasium vor der KGS Hemmingen aus Garbsen verteidigen.1.Hohannes Kepler Gymnasium aus Garbsen- 69.968 km- 331 Teilnehmende2.KGS Hemmingen' 40.373 km- 406 Teilnehmende3.Team HDI aus Hannover- 35.984 km-143 TeilnehmendeDas fahrradaktivste Team mit den meisten Kilometern pro TeilnehmerIn heißt in diesem Jahr adfcTeam co7 aus Wennigsen, gefolgt von Fahrrad Meinhold 2 aus Garbsen.1.adfcTeam co7 aus Wennigsen, 1.890,6 km/Teammitglied2.Fahrrad Meinhold 2 aus Garbsen, 1.667,8 km/Teammitglied3.Deutschlandtourer aus Wunstorf, 1.567,3 km /TeammitgliedWir gratulieren diesen Teams, sowie allen anderen, die teilgenommen haben. Selbstverständlich wollen wir auch die regionsweiten Siegerinnen und Sieger ehren, dazu folgt eine Einladung für eine entsprechende Veranstaltung nach den Herbstferien diesen Jahres.Und nun alle fleißig weiterradeln, damit wir fit sind, wenn es im nächsten Jahr heißt: STADTRADELN 2020!