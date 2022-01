Taubenfänger auf Wachposten

Der Tag war grau in grau, Regen kam und ging ... es war ungemütlich.Es war ruhig ... zu ruhig. Totenstille.Kein gurren, flattern, tippeln.Da musste ich doch nachsehen, was passiert war.Und da saß er (oder sie?) erhöht auf einem Schornstein. Ein Habicht direkt über dem Taubenschlag unter unserem Dach ... keine drei Meter vom Eingang in die Taubenhöhle unter dem Dach.Das bedeutete Gefahr für die ca. 15-köpfige Taubenfamilie , bis er/sie mich entdeckte.Und husch ... da war er/sie weg. Schade.... von derFrancis