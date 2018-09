Große Winkelspinne im Haus

Sie sind eklig, haben acht Beine und sind der Schrecken aller Menschen, die unter einer Spinnenphobie leiden.Ich leide keineswegs unter einer Spinnenphobie, aber diese Winkelspinne heute im Hausflur, war auch mir eine Nummer zu groß.Als Kuscheltier eignet sie sich nicht, weil sie beißen kann und dies dann auch tut, wenn sie keine andere Wahl (z.B. Fluchtmöglichkeit) hat.Und als Haustier, auch wenn sie Insekten und Kellerasseln fängt, möchte ich sie auch nicht.Die Große Winkelspinne gehört in unseren Breiten zu den Großen Spinnen, die von einem zum anderen Bein 10 Zentimeter erreicht. Die Männchen sind kleiner.Sie sind Braun und haben ein Muster in Schwarz auf dem Mittelkörper, der vom Hinterleib getrennt erscheint. Auf dem Hinterleib erkennt man ein Zickzack-Muster.Das eingedrungene Exemplar hatte es sich hinter der Haustüre im Flur an der Wand gemütlich gemacht. Ich habe sie sofort auf dem hellen Untergrund entdeckt und meine Kamera gezückt.Eine Nachbarin, die die Treppe hunterkam, blieb stocksteif stehen undIch, todesmutig und bis dahin noch unwissend, dass diese Sorte auch zubeißt, habe mit einer Zeitung aus dem Briefkasten das Spinnenmonster von der Wand geholt und durch die offene Haustür nach draußen ... wie soll ich sagen ... gefegt.Meine Nachbarin rief ängstlich: "... ´mach sie tot!"Ich schlug zu und die Spinne rollte sich zusammen und bewegte sich nicht mehr.Meine Nachbarin entspannte sich und ich sagte: "Die geht nirgens mehr wohin."Die Spinne lebte aber noch, was ich aber vor meiner phobierenden Nachbarin nicht erwähnte. Ich ermorde keine Spinnen, die nicht aussehen, wie die " Schwarze Witwe " oder die Größe einer Tarantel [*] oder Vogelspinne erreicht und die für mich gefährlich werden könnte ... die dann kaum größer sind, wie ich nachlesen konnte.Interessanter Beitrag, der die Gefährlichkeit einer Europäischen Schwarzen Witwe unterstreicht. Ob nun tödlich oder nicht, gehört sie zu den gefährlicheren Arten und ist nicht angriffslustig, wie die meisten Spinnen. Die Wirkung des Bisses ist einem Wespenstich ähnlich und kann ebenso tödlich verlaufen (etwa bei vier bis fünf von 1000 Bissen).... von der versponnenen Francis Bee