Der Himmel hatte alles zu bieten, also immer schön an Unterstell-Möglichkeiten denkend zogen wir los. Kameras hatten wir nicht dabei, aber unsere Handys. Und dann diese tollen Motive....es war zum Haare raufen. Beim sichten der Fotos hat sich dann doch alles relativiert. Die heutige Technik überrascht immer wieder!Diese Bilder sind wieder, wie nun so oft, von Andrea und mir ;-)