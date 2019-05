Wer rastet, der rostet ......

Unsere Gruppenoch einige Mitspieler und Mitspielerinnen.Prellballspielen macht wirklich Spaß und Jedermann kann ohne Altersbeschränkung sofort mitmachen.Prellball ist ein idealer Ausgleichssport, Kenntnisse sind nicht erforderlich.Bevor wir mit den Spielen beginnen, findet eine 60minütige Gymnastik unter fachkundiger Anleitung statt.Danach beginnen wir mit dem Ballspiel.Die Teilnahme an der Gymnastik ohne anschließend Prellball zu spielen, oder auch umgekehrt, ist auch möglich.Mehrere Neueinsteiger hatten Probleme mit dem harten, speziellen Prellball und leider war das oft ein Grund, das Spielen aufzugeben.Wir haben verschiedene Bälle getestet und haben nun den idealen, auch für Damen geeigneten, Übungs-Spielball „entdeckt“.Wir würden uns wirklich freuen, wenn mittwochs um 19.00 Uhr ( auch ab 20.00 Uhr möglich) in der Turnhalle in der Olbersstr.13, (Döhren, Eingang am Bahndamm) Interessenten unverbindlich zu uns kommen würden. Ab dem 22.5.2019 beginnen wir wieder regelmäßig mit dem Prellball-Spiel.Das Foto zeigt unsere Prellballgruppe von 2014, wir hoffen, ein aktuelles Foto mit neuen Teilnehmern demnächst einstellen zu können.