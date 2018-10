Damals in Döhren: Viele Prominente gratulierten „Ebi“

„Der Jahrgang 1939 ist einer der Besten“, würdigte damals Horst Vietgen, Präsident des Niedersächsischen Rugby-Verbandes, das Geburtstagskind und ließ den Lebenslauf von Eberhard Schmidt Revue passieren. Der Kfz-Meister kam schon als 14jähriger zum FC Schwalbe, boxte, widmete sich aber auch dem Judo- und Rugby-Sport.„Bleib wie Du bist. Anders wollen wir Dich nicht haben“, schloss Vietgen seine launige Ansprache und fügte verschmitzt hinzu: „Und verspürst Du Lust zum Rauchen, nimm weiterhin meine Zigaretten.“Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.