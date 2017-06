SPD Döhren-Wülfel verabschiedete Edelgard Bulmahn

Vor 30 Jahren kandidierte Edelgard Bulmahn erstmals für den seinerzeit noch in Bonn residierenden Bundestag. Seither wurde sie bei jeder Wahl direkt von den Bürgern als Abgeordnete wiedergewählt. Von 1998 bis 2005 war sie Bundesministerin für Bildung und Forschung, seit Oktober 2013 ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Ihre Laufbahn als Mandatsträgerin begann sie übrigens als schlichte Bezirksratsfrau. 1981 zog sie in den seinerzeit frisch installierten Bezirksrat Linden-Limmer ein.Angelo Alter, Vorsitzender der SPD Döhren-Wülfel, überraschte die Mitglieder des Ortsvereins mit einer bislang nicht bekannten Neuigkeit. „Eigentlich ist Edelgard ja Döhrenerin“, sagte er, fügte dann aber verschmitzt lächelnd hinzu, „sie stammt nämlich aus Döhren, aber das ist ein Ortsteil von Petershagen.“ Hier in Ostwestfalen wurde Edelgard Bulmahn am 4. März 1951 geboren.Im Gespräch mit Dr. Katja Schröder und Angelo Alter schilderte Edelgard Bulmahn die Höhen und Tiefen ihrer politischen Arbeit. Ihr größter Fehler? „Das ich mir nicht ein oder zwei Wochenenden im Monat für mich freigehalten habe“, sagt Bulmahn. Umso mehr freue sie sich nun auf den bevorstehenden Ruhestand.