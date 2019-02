Schulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion besuchte Döhren-Wülfel: "Können noch nichts versprechen"

"Im jetzigen Doppelhaushalt haben wir 750.000 Euro für die Schulen eingeplant", erzählte Afra Gamoori und verwies unter anderem auf das Programm zur Sanierung von Schultoiletten. 2019 sollen etwa die sanitären Anlagen der Grundschule Beuthener Straße für 200.000 Euro wieder in Schuss gebracht werden. Für 2020 sind gar 1,5 Millionen Euro zum Bau einer Mensa an der Grundschule Loccumer Straße eingeplant. Einen Dämpfer musste Gamoori den Erwartungen der Döhrener und Wülfeler für eine Oberstufe - Gymnasium oder "am Liebsten" eine IGS - verpassen. Man wisse um den Wunsch aus dem Stadtbezirk und habe dies auch an die Verwaltung weitergegeben, aber, so Gamoori: "Versprechen könne man noch nichts."