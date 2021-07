Kandidat auf Informationstour: Steffen Krach informierte sich bei der DLRG

„Niemand bildet mehr Kinder im Schwimmen aus als wir“, hob Torsten Heuer einen wichtigen Teil des DLRG-Angebots hervor und gab insbesondere den beiden SPD-Ratsmitgliedern einen großen Wunsch mit auf dem Weg. „Für die Kinder brauchen wir Schwimmzeiten in den Hallenbädern in der Zeit von 17 Uhr bis halb sieben“, sagte Heuer. Doch die Lebensretter stehen mit ihrer Schwimmausbildung in Konkurrenz zu den Sportvereinen. Die Stadt bevorzuge bei der Vergabe der Hallenzeiten, so der DLRG-Bezirksleiter, die Leistungssportler. Heuer: „Wir schwimmen ja nicht um Medaillen.“ Immerhin konnte Angelo Alter zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer aufzeigen. Bald gibt es ein weiteres Hallenbad in Hannover und damit zusätzliche Nutzungszeiten. „Das Misburger Hallenbad wird neugebaut“, berichtete Alter.