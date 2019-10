Info-Tour durch den Stadtbezirk: OB-Kandidat Marc Hansmann besuchte Döhren-Wülfel

Am Morgen startete er mit einem Rundgang über den Markt am Fiedelerplatz, dann ging es zur Jugendberufshilfe der Diakonie Hannover in der Thurnithistraße. Anschließend sprach Hansmann mit Vertretern der Wülfeler Maschinenbaufabrik Troester, besuchte danach das ehemalige Expo-Gelände, diskutierte dort zum Thema Exposeum. Zum Schluss stand dann das Familienzentrum der Gnadenkirche in Mittelfeld auf dem Programm.Leiterin Iris Brinkert und ihre Stellvertreterin Regina Prielipp führten ihre Gäste durch das denkmalgeschütze Gebäude an der Gleiwitzerstraße. Insgesamt 115 Kinder besuchen die Einrichtung, „80 Kinder haben einen Migrationshintergrund“, berichtete Iris Brinkert. Welchen Wunsch habe die Kita, fragte Marc Hansmann. „Mehr Personal“, kam prompt die Antwort. Bürokratische Probleme gibt es auch bei den vielen projektgebundenen Stellen. Obwohl es sich abzeichnet, dass bestimmte Angebote Daueraufgaben seien, könnten Arbeitsverträge dafür immer nur befristet für ein Jahr geschlossen werden. Eine spontane Lösung konnte natürlich auch OB-Kandidat Hansmann nicht anbieten. Er machte sich aber eifrig Notizen und nahm viele Anregungen mit.