Erfolg für Bezirksratsanträge: Stadtverwaltung nahm jetzt Stellung

Auch ein interfraktioneller Antrag aller Parteien in der Ortsvertretung zum geplanten S-Bahnhof in Waldhausen wurde positiv bescheiden. Die Stadt teilte mit, dass entsprechend dem Wunsch der örtlichen Politiker „eine projektbegleitende Bürgerbeteiligung durch eine regelmäßige Information des Stadtbezirksrats Döhren-Wülfel ermöglicht werden soll.“ Dabei könne dann auf die zahlreichen Fragen, Bedenken und Anregungen eingegangen werden und, so das Rundschreiben weiter, „ somit eine gesamthafte Darstellung des Projekts für alle Interessierten erfolgen. Entsprechende Unterlagen können dabei zur Verfügung gestellt werden.“In der Juni-Sitzung des Stadtbezirksrates war weiterhin der Generalpachtvertrag für die Gastronomie im Freizeitheim Döhren Thema. Seinerzeit wurde einstimmig auf Antrag der SPD-Fraktion die Stadt aufgefordert, den Bezirksrat bei m Abschluss eines neuen Pachtvertrages – die jetzige Vereinbarung läuft in einigen Jahren aus – zu beteiligen. „Die Anregungen des Bezirksrats in Bezug auf die Neuvergabe werden zu gegebener Zeit in die Überlegungen für die künftige Bewirtschaftung einbezogen“, wurde nun den Bezirksratsmitgliedern mitgeteilt.