Die IDG hat einen neuen Vorstand

Ihren Döhrener Mitbürgern verspricht die IDG viele interessante Aktionen im laufenden Jahr. Der Sektstand bei der Marathon-Party am Döhrener Turm war der Auftakt. Hier kümmerten sich Gisela Steinhauer und Jutta C. Wübbeling um das Wohl der durstigen Besucher. Doch auch sonst werden die Döhrener Geschäftsleute bei vielen Ereignissen im Stadtteil mitmischen. Antje Kellner: „Beim diesjährigen Döhrener Jazzfestival auf dem Fiedelerplatz werden sich die Döhrener Geschäftsleute wieder als Sponsoren betätigen. Für das Radrennen und das Döhrener Schießen hat man Pokale gespendet. Das Kürbisfest am 23.September 2017 und die Aufstellung des Tannenbaums auf dem Fiedelerplatz am Vorabend des ersten Advents, verbunden mit einem bunten Fest zum Anleuchten und einem Stand mit dem berühmten Apfelglühwein, werden im Herbst und Winter wieder die Highlights sein.“ Zum Nikolaus wollen sich die IDG-Mitglieder, so verspricht der neue Vorstand, sogar noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen.Erst einmal geht es zunächst mit dem offenen Mittagstisch weiter. Am 9. Mai können sich IDG-Mitglieder und interessierte Bürger zum gemeinsamen Essen und Gesprächen wieder in einem Döhrener Restaurant treffen.