Damals in Mittelfeld: Als noch Waldfeste gefeiert wurden

Traditionell gab es keine Bratwürste (wegen der Brandgefahr beim offenen Grill), dafür aber immer deftige heiße Erbensuppe, natürlich viele Spielangebote für Kinder und die politische Prominenz der Sozialdemokraten mischte sich auch unters Volk. Hannovers 2. Bürgermeisteruin Hannelore Kunze war ebenso zu sehen wie Bezirksbürgermeisterin Inge Meier und die Landtagsabgeordneten Sigrid Leuschner und Wolfgang Jüttner.Soweit ich mich erinnere, wurde das Waldfest zu Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts anlässlich einer Kommunalwahl kreiert und rund zwei Jahrzehnte auch regelmäßig gefeiert.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.