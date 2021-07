Damals in Döhren: Beim Spiel mit dem runden Leder lag die Gnadenkirche vorn

Es wurde ein richtiges Volksfest auf dem Rasen und der Tribüne. Jeweils sechs verschiedene Mannschaften aus Kindergarten- und Hortgruppen kämpften um Tore. Verlierer gab es keine. Die Sozialdemokraten hatten für alle Plätze ansehnliche Preise eingeplant, die die Kinder vom damaligen Finanzdezernenten der Stadt Hannover entgegennahmen. Das war kein geringerer als Stephan Weil, der später dann Oberbürgermeister und aktuell Ministerpräsident des Landes Niedersachsen werden sollte.Aber auch weitere Prominenz schaute an diesem Tag den sportlichen Wettkämpfen interessiert zu. Hauke Jagau, seinerzeit noch Bürgermeister der Nachbarstadt Laatzen, später dann Regionspräsident war ebenso dabei wie die Landtagsabgeordnete Sigrid Leuschner und mehrerer Vertreter aus dem Rat und dem Bezirksrat. Die organisatorischen Fäden hielt Christine Ranke-Heck in der Hand, vor 15 Jahren noch Fraktionsvorsitzende der SPD im Bezirksrat. Sie sollte dann wenig später nach der Kommunalwahl überraschend in geheimer Wahl zur Bezirksbürgermeisterin gewählt werden und den CDU-Kandidaten um dieses Amt aus dem Rennen werfen. Es war ein offenes Geheimnis, dass die zur Mehrheit erforderlichen zusätzlichen Stimmen aus den Reihen der Christdemokraten gekommen waren. Aber das ahnte im Juli 2006 noch niemand. Mit dem Megaphon stand Christine Ranke-Heck am Rande der Spielfelder und gab die Startsignale für die einzelnen Wettkämpfe.Strahlender Sieger um den SPD-Pokal waren übrigens die Hosenmätze der Kindertagesstätte der Gnadenkirche in Mittelfeld. Sowohl in der Gruppe der Kindergärten als auch der Hortgruppen belegten sie jeweils den 1. Platz.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse.: Auch über die EXPO 2000 hinaus wird die kleine Zeitreise durch den Stadtbezirk fortgesetzt. Bis in das Jahr 2009 hinein soll in loser Folge an Ereignisse im Süden Hannovers erinnert werden. Scans werden dabei aber immer weniger, Fotos aus meinem digitalen Archiv nehmen zu. Mit Berichten über Veranstaltungen 2009 wird die Serie dann langsam auslaufen. Denn damals stieg ich bei MyHeimat ein und begann so nach und nach Fotos und dann auch Texte einzustellen. Und Doubletten soll es nicht geben.