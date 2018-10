Damals in Döhren: Als es um die Zukunft der alten Schule in der Querstraße ging

Zuletzt hatte die Albert-Liebmann-Sonderschule (heute würde sie Förderschule heißen) als Nachfolgerin der einstigen aufgelösten Volksschule ihr Domizil hier in Alt-Döhren. Nach dem Auszug der Lehranstalt stand das Gebäude leer. „Die Schule muss bald instand gesetzt werden, sonst verfällt das Haus“, war die einhellige Meinung der Besucher. Die Sozialdemokraten hatten dabei eine stadtteilbezogene Verwendung im Auge. „Das Mütterzentrum braucht dringend mehr Platz. Dafür ist die Schule ideal. Außerdem sucht die St. Petri-Kirche weitere Räume für einen Kindergarten, und auch das Freizeitheim Döhren könnte hier eine Außenstelle einrichten“, umriss Bezirksratsherrin Brigitte Baedeker die Vorstellungen ihrer Partei. Die Stadtverwaltung wollte stattdessen Akten lagern, war dabei, die Statik zu prüfen, ob der alte Bau überhaupt schwere Aktenregale verkraften konnte. Daneben überlegte die Stadt, ob nicht dezentral Büros des Sozialamtes hier untergebracht werden konnten.Durchgesetzt hat sich, wie noch heute zu sehen ist, die St. Petri-Kirchengemeinde. Heute befindet sich das Kinderhaus in der ehemaligen Schule.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.