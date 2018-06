Bezirksrat will bei neuer Gaststättenkonzession für das Freizeitheim mitreden

Die weiteren SPD-Anträge wurden ebenfalls vom Bezirksrat einstimmig verabschiedet:So wurde die Stadt aufgefordert, „eine Verlegung des Fußgängerüberwegs über die Westseite der Hildesheimer Straße am Südende des Hochbahnsteiges der Haltestelle Bothmerstraße etwas nach Norden bis zur Höhe des Bäckereifachgeschäftes zu prüfen“. Zur Begründung heißt es dazu: „Die Fahrgäste der örtlichen Verkehrsbetriebe sowie alle anderen Verkehrsteilnehmer, die die Hildesheimer Str. am Südende der Haltestelle (stadtauswärts) nach Westen hin überqueren wollen, können beim Verlassen des Hochbahnsteiges den weit entfernten Überweg nicht klar erkennen.Auf dem Weg dorthin befindet sich ein großer Stromkasten, der zumindest eine optische Barriere darstellt. Der Weg von der Haltestelle zur Ampel ist sehr lang, nicht klar erkennbar und auch nicht markiert. Viele Verkehrsteilnehmer überqueren die Hildesheimer Straße. deshalb etwas früher (direkt an der Haltestelle). Hier entstehen sehr oft gefährliche Situationen, die niemandem zuzumuten sind.“Außerdem beschloss der Bezirksrat die SPD-Anträge, eine Sitzbank im Bereich des Bücherschrankes)westseitig der Ecke Wiehbergstr./ Hildesheimer Str. in Wülfel aufzustellen sowie am Zebrastreifen Am Schafbrinke/ Ecke Peiner Straße gelbe blinkende Warnlichter zu installieren. Begründung: „Dieser Zebrastreifen wird auch von vielen Schulkindern stark genutzt. Es war häufig zu beobachten, dass Autofahrer hier ungebremst auf den Zebrastreifen zufuhren und erst in letzter Minute die Gefahr erkannten.“Auf eine Anfrage der SPD-Fraktion zu Müllablagerungen auf einem Grünstreifen Am Eisenwerk (Wülfel) teilte die Verwaltung schriftlich mit, dass sie mit dem Eigentümer des privaten Grundstücks Kontakt aufnehmen und auf Abhilfe drängen werde.