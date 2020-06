Radwegmarkierung wurde berichtigt

Doch der ausführenden Firma unterlief zwischen Ziegelstr. und Fiedelerstr. ein Fehler: Die Einmündung der Isarstr. (von der in Fahrtrichtung linken Seite) wurde übersehen und die Markierung an dieser Stelle nicht ausgesetzt (Bild 2). Dieses erweckte nun den Eindruck, dass an dieser Stelle geparkt werden könnte. Dieser Irrtum wurde nun heute behoben. Die zuvor durchgehende Linie wurde unterbrochen (Titelbild) und nun zusätzlich der Parkstreifen durch Querlinien begrenzt. Zudem wurde auf der Fahrbahn ein Grenzmarkierung (Zick-Zack-Linie) aufgebracht, um die Zufahrt zum Radweg nun endgültig für jedermann hervor zu heben – denn genau an dieser Stelle wurde in der Vergangenheit oft „reifenfreundlich“ (an einem abgesenkten Bordstein) die Zufahrt zum Radweg zugeparkt.