Oberbürgermeister Stefan Schostok besuchte den Mittelfelder Adventsmarkt

Bezirksbürgermeistern Antje Kellner würdigte in ihrem Grußwort die ehrenamtliche Arbeit der Organisatoren des Festes. „Alle Jahre wieder ist vorher ganz viel Arbeit nötig, damit die vielen unterschiedlichen Akteure zusammenkommen, die Buden und Zelte stehen, der Strom da ist, das Programm zusammengestellt ist und der Markt auch ein Erfolg wird. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass einen das schon Wochen und Monate vorher beschäftigt. Trotzdem kommt auch für ehrenamtliche und erfahrene Adventsmarktplaner Weihnachten dann immer wieder sehr plötzlich. Diese ganze Arbeit, die hinter so einem Adventsmarkt steht, sieht kaum jemand und noch viel seltener wird sie gelobt. Deshalb möchte ich hier von dieser Stelle aus einmal all diejenigen tüchtig loben, die jedes Jahr wieder in ganz vielen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden dafür sorgen, dass dieser Markt ein Erfolg wird“, sagte sie und bedankte sich. „Vielen, vielen Dank liebe Akteure von GeMIt, liebes Organisationsteam um Dirk Battke, Karin Ziezalka und Michael Giesecke. Es gelingt Ihnen und Euch im Zusammenspiel mit Thomas Warneck vom Kastanienhof, Pastor Karl-Martin Voget von der Gnadenkirche und vielen anderen immer wieder, diesen lauschigen Markt mit seinen ungewöhnlichen Angeboten auf die Beine zu stellen und zu einer festen Größe im Kalender des Stadtbezirks zu machen.“