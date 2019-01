Kartenverkauf für Eugenesen Prunksitzung

Viele Trainingseinheiten liegen hinter den Tanz- und Gesangsgruppen, auch die Büttenredner haben fleißig geübt, um Ihnen, unserem Publikum, am 9. Februar 2019 (Beginn 19:11 Uhr) einen glanzvollen Abend zu bieten. Seine Tollität Prinz Carsten I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Tina I. werden natürlich unsere Sitzung beehren und unsere Aktivengarde, die in dieser Session wieder die Ehre hat, die Prinzenehrengarde für das Stadtprinzenpaar zu sein, wird ihren Ehrentanz präsentieren.Erleben Sie außerdem eine Neuauflage des Solisten-Medleys, das im letzten Jahr großen Anklang fand! Nach der Sitzung haben Sie noch genügend Zeit, zu Musik von DJ Benny eine flotte Sohle auf`s Parkett zu legen.Die Karten kosten ab 17€ und sind in der VVK Stelle Friseur Ludwig, Giesener Str. 3, 30519 Hannover-Mittelfeld (Tel. 0511/8791212) zu haben.Für 9,50 € gibt es Karten für die Familiensitzung, die am 10. Februar 2019 ebenfalls im Hangar No. 5 stattfindet. Beginn ist 14:33 Uhr