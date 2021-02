Endlich Klarheit

Dann hätte das doch an der Stelle bedeutet, dass ein Radfahrer einem Auto die Vorfahrt „geben“ muss und der Autofahrer gleichzeitig dem Radler…? Patt…? …und wer darf jetzt zuerst?Letztlich ist in der Gegenrichtung dieses Zeichen auch aufgestellt…? (Doch das kann ein Fahrer, der in die Frobösestraße einfährt das ja gar nicht wissen.)Der Autor dieser Zeilen ist nun sehr daran interessiert, was Fahrlehrer ihren Fahrschülern an dieser Stelle gesagt haben…Wie dem auch sei und was man sich einst bei solch einer Beschilderung gedacht hat, auf Nachfragen Ihres Bürgerreporters hin wurde nun die Beschilderung geändert und damit Klarheit geschaffen. Offenbar war das Ganze ein Planungsfehler und es gibt bei unserer Stadtverwaltung Stellen die „sich so Etwas“ ausdenken/planen und jene die das was die erste Gruppe „geschaffen“ hat, dann später unterhalten sollen. Anders ist die Reaktion des für die Unterhaltung zuständigen freundlichen Mitarbeiters des Tiefbauamtes auch nicht zu erklären, denn bei unserem Telefonat konnte ich förmlich spüren, wie sich seine Nackenhaare aufstellten und er nur noch seinen Kopf schüttelte…Entsprechend bestimmt war dann auch seine Anweisung und eine e-Mail u. A. an die fragliche Polizeidienststelle, mit denen diese Änderungen abgestimmt werden: „…Diese Beschilderung ist aus zwei Gründen fehlerhaft:1. Der Kraftfahrzeugverkehr muss der Radverkehr, der von der Nebenanlage in die Fahrbahn einfährt, keine Vorfahrt gewähren.2. Es gibt keinen kreuzenden Radverkehr von rechts und links. Daher ist diese Beschilderung zu entfernen…“