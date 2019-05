Döhren: Maifeier mit Schlagern und Blasmusik

Schade nur, dass mit dem Ende der AGDV auch die Sitte des „Mai-Baum-Aufstellens“ untergegangen ist. Die Arbeitsgemeinschaft der Vereine gibt es zwar nicht mehr, die Döhrener Vereine selbst sind jedoch quicklebendig. Vielleicht könnte diese Tradition ja doch wieder neu belebt werden. Nicht auf dem Programm stand in diesem Jahr der Shanty-Chor. Nachdem im vergangenen Jahr Seemannslieder zum 1. Mai erklungen waren, hatten einige Gäste wieder damit gerechnet. Doch die Sänger in den Matrosenanzügen traten diesmal nebenan im Freizeitheim selbst auf, gaben ein Benefizkonzert zu Gunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Enttäuschte Gesichter gab es auch am Getränketresen. Wer sich bei Berliner Blasmusik auf eine Berliner Weiße mit Schuss gefreut hatte, musste spontan umswitchen. Das beliebte Biergarten-Getränk war an diesem Tag nicht im Ausschank..