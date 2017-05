Das Schützenfest kehrt nach Döhren zurück

Nach vielen Jahren in denen die Döhrener Schützen in ihren Vereinsheim dem Bunker in der Wiehbergstr. 100 feierten, gibt es in diesem Jahr erstmals wieder ein Zeltfest. Bereits zu der einst üblichen Zeit im Mai wird nun wieder auf dem Festplatz an der Schützenalle gefeiert. Am Wochenende nach Christi Himmelfahrt, also vom Freitag den 26. Mai bis Sonntag den 28. Mai, laden neben dem Festzelt wieder Autoskooter, Kinderkarussell, Grill- und Fischimbiss, Dosenwerfen und natürlich ein Schießwagen ein, mit zu feiern. Das Programm mit viel Livemusik reicht vom Kindernachmittag am Freitag über ein „Schafferfrühstück“ für jeden bis hin zu einem großen Festumzug durch Döhren am Sonntag. Der Erfolg des Festes und die Frage ob sich das Schützenfest so wieder dauerhaft etablieren kann, hängt natürlich von einer regen Teilnahme aller Döhrener ab.