Damals in Wülfel: Döhrener Narren gaben im Karneval den Ton an

Der Startschuss für die närrische Zeit mit der Prinzenproklamation stand ganz im Zeichen des gastgebenden Stadtbezirks. Denn das Prinzenpaar der Landeshauptstadt, dem an diesen Abend die Mitglieder von 16 Vereinen der Stadt huldigten, stammte aus einem Döhrener Karnevalsverein.Das Karnevalcorps Döhren feierte in jenem Jahr seinen 11. Geburtstag. Für Jecken ist die „11“ ja bekanntlich eine ganz besondere Zahl. Und deshalb stellte das Karnevalcorps damals auch die neuen Herrscher des Frohsinns. Ihre Lieblichkeit Gabi I. wechselte vorübergehend vom Beruf der Hausfrau und Mutter in den Stand einer Karnevalsprinzessin. An ihrer Seite regierte bis Aschermittwoch 1992 Herbert I. als Prinz das Narrenvolk. Seine Tollität arbeitete im Zivilberuf im Annastift.Wenn schon das Herrscherpaar aus Döhren-Wülfel stammt, dann auch die Prinzenehrengarde. Für die närrischen Regenten schwangen die Mädchen der Mittelfelder Eugenesen ihre schönen Beine. Und einer der Höhepunkte des bis nach Mitternacht andauernden Programms war der Solo-Majorettentanz von Tanja Schleifer. Sie wirbelte mit brennenden Fackeln über die abgedunkelte Bühne und gehörte – natürlich – einem weiteren Karnevalsverein aus dem Stadtbezirk an, den Rot-Weißen FunkenRund 400 bis 500 Narren, so schätzte seinerzeit Kajo Hänsel, Boss des Komitees Hannoverscher Karneval, schunkelten an dem Abend in Wülfel und lachten mit dem Prinzenpaar. Mit dabei waren auch die beiden Bürgermeisterinnen aus dem Stadtbezirk. Inge Meier (Mittelfeld) als Bezirksbürgermeisterin von Döhren-Wülfel und Hannelore Kunze (aus Wülfel) als Bürgermeisterin der Landeshauptstadt.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.