Damals in Döhren: Straßenfest „Rund um den Fiedelerplatz“

Vermutlich – ich habe keine weiteren Informationen mehr dazu gefunden – wurde das Straßenfest wieder von den Vereinen der AGDV organisiert. Denn es gab im Sommer 1994 etwas zu feiern. Die Arbeitsgemeinschaft Döhrener Vereine – dieser Name steht hinter der Abkürzung AGDV – wurde in jenem Jahr 40 Jahre alt. Bei so einem Jubiläum darf es dann auch schon mal rund gehen. Und der allseits bekannte Döhrener Günter Porsiel mischte vor 26 Jahren ebenfalls mit. Er ist jedenfalls auf einem Bild im Hintergrund zu erkennen.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.