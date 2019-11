Damals in Döhren: Sternmarsch der Spielmannszüge mit Platzkonzert

Zuvor ging es jedoch mit schmissiger Marschmusik vom Fiedelerplatz zurück zur Festwiese an der Leine. Dort proklamierten die Schützen dann ihre neuen Majestäten. Die schwere Schützenkette durfte in jenem Jahr dank eines 171-Teilers Heiner Ehlers tragen. Damenkönigin wurde Renate Becker und Jörg Reuter errang die Würde des Jugendkönigs. Unter den „alten Herren“ erzielte Jürgen Boßdorf das beste Ergebnis.Drei Tage lang (und nicht mehr wie früher vier Tage) herrschte auf dem Festplatz an der Schützenallee gute Laune, bis die Feier mit dem schon traditionellen Feuerwerk am Montagabend ausklang.Noch eine Besonderheit in jenem Jahr: Wegen der „Konkurrenz“ im Nachbarstadtteil Wülfel – dort feierte die Freiwillige Feuerwehr zur gleichen Zeit ihr 100. Jubiläum – wurde der Schützenausmarsch durch Döhren erstmals auf den Sonnabend gelegt.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.