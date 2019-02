Damals in Döhren: Nach der Wende gab es erstmals einen Deutsch-Deutschen Karneval

Zum ersten Mal waren nun auch Narren aus Ostdeutschland mit dabei. Die DDR-Karnevalisten zeigten dabei, dass sie die Kunst des rheinischen Frohsinns ebenenfalls beherrschten. „Mir gefällt es in Hannover. Ich hoffe, dass ich viele neue Leute kennenlerne“, faste damals Andrea Stuwe ihre Erwartungen über die West-Visite zusammen. Die hübsche Blondine wirbelte mit ihren Freundinnen von der Tanzgarde des Rostocker Karnevalsclub Warnow über die DKG-Bühne.Eingefädelt wurde die Freundschaft zwischen den Döhrener und den Rostocker Narren bereits lange vor dem Mauerfall. „Unsere Kontakte zu den DDR-Karnevalisten gehen schon auf die Zeit vor der Wende zurück“, erzählte mir den damalige DKG-Organisationsleiter Erich Pyrk. Klar: an jenem Abend in Wülfel bekamen die Jecken aus dem anderen Teil Deutschlands besonders viel Applaus.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.