Damals in Döhren: Die Reiterstaffel kriegte die falsche Kurve

Zuvor hatten die Döhrener Grünröcke schon ihre neuen Schützenkönige proklamiert. Damenkönigin wurde Rita Krause, die silberne Königskette trug damals Schützenkönig Hans-Jürgen Torney und die Würde des Jugendkönigs errang Susanne Maurer.Vor fast drei Jahrzehnten ging es noch vier Tage lang auf der Döhrener Festwiese rund. Autoscooter zogen ihre Runden, an der Schießbude knallten die Luftgewehre, Bratwürste brutzelten auf dem Rost. Höhepunkt der Schützenfete war wie in jedem Jahr der große Ausmarsch am Sonntagnachmittag. In langen Reihen zog die Schützenvereinigung gemeinsam mit Abordnungen der befreundeten Vereine bei klingendem Spiel von neun Spielmannszügen und Kapellen durch die Straßen des Stadtteils. Allerdings geriet in jenem Jahr die vorgeplante Route leicht durcheinander. Die Reiterstaffel an der Zugspitze bog falsch ab, und den nachfolgenden Schützen blieb nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen. Mit einem Feuerwerk am Montagabend klang das Fest dann aus.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.