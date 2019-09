Damals in Döhren: Die Narren feierten unermüdlich

Besonders viel Beifall bekamen die jüngsten Jecken der Karnevalsgesellschaft für ihren Auftritt. Die „Flohtanzgruppe“ war jedoch nur eine der Darbietungen aus dem 22 Punkte umfassenden Programm. Büttenredner, Schautanzgruppen und Karnevalssänger bestritten im Wechsel den Abend. Da gab es für die Gäste im gut besuchten Saal des Freizeitheimes nur eins: einhaken und mitschunkeln. Mit den närrischen Treiben der Rot-Weißen war die fünfte Jahreszeit im Süden Hannovers aber noch lange nicht vorbei. Abgesehen von den Mittelfelder Eugenesen warteten auf das närrische Volk noch die Sitzungen der Döhrener Karnevalsgesellschaft und der Funkenartillerie Blau-Weiß. Aber davon soll in späteren Folgen dieser Serie die Rede sein.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv aus dem Stadtbezirk geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.