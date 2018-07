Damals in Döhren: Der Kindergarten lockte mit einem Künstlerbasar

Marionetten, Batiken, Schmuck, Holzspielzeug: ein vielfältiges Angebot brachten die Freizeit-Kunsthandwerker mit. Hannovers damalige Bürgermeisterin und Ratsherrin aus Wülfel, Hannelore Kunze, war begeistert, kaufte spontan eine handgearbeitete Schmusepuppe.Auch die kleinen Gäste hatten ihr Vergnügen. Ein Schminktisch und viele Spiele boten gute Laune. Beim Faden-ziehen lockte zudem die Glücksgöttin mit kleinen Preisen. Für Leib und Magen war seinerzeit natürlich ebenfalls gesorgt. Eltern und Erzieherinnen spendeten zugunsten des Kindergartens Kaffee, Kuchen und ein kaltes Büfett.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.