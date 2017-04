Damals in Döhren: Beim Can-Can ließen die Männer das Strumpfband blitzen

Rund 300 Gäste schunkelten vor dreißig Jahren an den Tischen und verabschiedeten die Karnevalisten nach ihren Auftritten jeweils mit kräftigem „Döhren Helau“. Da wirbelte das 17jährige Tanzmariechen Anette Heißenberg über die Bühnenbretter und zeigten die Mädchen des Majoretten-Corps einen Showtanz mit Leuchtstäben. Die Damen vom „Mutti-Ballett wagten sich ebenso vor den Elferrat auf die Bühne wie die Kerle vom Männerballett, die beim Can-Can viel Bein und Strumpfband zeigten. Die Prinzenburger Hofnarren versuchten sich letztendlich vergeblich an einem Violinkonzert.Vereinspräsident Siggi Spließ erweiterte dazu den Kreis der Ehrensenatoren und berief in diesen Ehrenamt an jenem Samstagabend Karl-Heinz Schlüter vom Fanfarencorps Hannover, Günter Hüddel und Rolf Vieting, Chef der Karnevalsgesellschaft Rot-Gold Berlin. Mit den Berliner Narren waren die HFG-Jecken freundschaftlich verbunden.Seit weit über 30 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.